Thomas Christiansen: "Hoy ha sido un golpe de realidad"

El timonel de la 'Roja', quien salió en el once inicial con un equipo alternativo e incluso con un planteamiento distinto, indicó que el primer tiempo del partido fue lo que menos le gustó: "no eramos nosotros, el rival por supuesto tiene algo que ver, no tuvimos ese orden defensivo que tuvimos más en la segunda parte, pero a todo esto, todas las pérdidas de balón que tuvimos en la primera parte, nos hace correr mucho más y ante un equipo con esa velocidad, nos hizo mucho daño".

"Este partido nos da un punto de reflexión sobre lo que nos espera. Hoy se ha jugado a una velocidad muy alta por lo menos por parte de México y eso se nota. Me preocupa un poco la intensidad con la que jugamos hoy, si no tienes la intensidad no llegas a los duelos o a hacer los desmarques para recibir los balones", explicó el estratega de 48 años.

Thomas Christiansen habló sobre algunos inconvenientes extradeportivos que se presentaron en la selección de Panamá previo a este duelo, entre ellos, la falta de descanso e incluso el caso positivo de COVID-19 de Michael Amir Murillo que se dio a conocer una hora antes del partido ante México.

"No tuvimos el descanso, hemos tenido situaciones malas hoy con el tema de COVID, situaciones que nos ha impedido prepararnos en buenas condiciones, pero que eso no sea una excusa. Algunas veces ganas y otras aprendes y hoy aprendemos que el fútbol moderno está a otra velocidad y que si queremos competir tenemos que subir el nivel", manifestó.

https://twitter.com/fepafut/status/1410396352832548865 Informamos que la prueba PCR a nuestro jugador Michael A. Murillo arrojó resultado positivo.

Murillo es asintomático y guardará cuarentena bajo el seguimiento del Departamento Médico.

José Luis Rodríguez también hará cuarentena por ser contacto directo. Su resultado dio negativo. pic.twitter.com/hRdNwDQfFN — FEPAFUT (@fepafut) July 1, 2021

Tema Eric Davis

Respecto al estado de salud del lateral izquierdo, Eric Davis, quién no terminó el partido en cancha por una molestia, Christiansen aclaró que el jugador del FC DAC se encuentra bien, pero no lo quiso arriesgar. "Él sintió una pequeña contractura y yo tomo la responsabilidad del tercer gol porque decidí que no entrara. Él está bien, pero no quería arriesgarlo los últimos tres o cuatro minutos que faltaban", aclaró.

Aspiraciones de cara a la Copa Oro 2021

Thomas Christiansen mencionó que las aspiraciones de cara a la Copa Oro 2021 son "hacerlo bien, lo mejor posible pero hoy ha sido un golpe de realidad de lo que se exige para competir".

El técnico de la selección de Panamá también señaló que para el debut en el torneo ante Catar el próximo 13 de julio, "vamos a estar en mejores condiciones, mucho más preparados y descansados para lo que viene".