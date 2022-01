Un nuevo caso positivo de COVID-19 en la selección de Panamá

El jugador contagiado se encuentra asintomático y ya ha iniciado su cuarentena en una de las habitaciones del hotel.

Christiansen reiteró en rueda de prensa que le preocupa y mucho el tema del COVID-19.

“Lo que más me preocupa es lo que no podemos controlar nosotros y es el COVID-19. Nos está pegando fuerte a todos, no solamente a Panamá, sino a todo el mundo y tenemos que intentar gestionarlo de la mejor manera”, mencionó el técnico.

Modo burbuja

Debido al alto número de casos positivos de COVID-19 en el país, la selección de Panamá estará de ahora en adelante en modo burbuja hasta que finalicen los próximos tres encuentros de eliminatorias mundialistas.

Los jugadores que no fueron elegidos para viajar a Perú se mantendrán en el hotel de concentración y seguirán entrenando bajo las órdenes de un grupo de entrenadores en Panamá.

Los jugadores que no viajarán al amistoso y se mantendrán entrenando en modo burbuja son: Aníbal Godoy, Cristian Martínez, César Blackman, Éric Davis y Jorginho Frías.

Ángel Sánchez, técnico de la Sub-20, estará liderando los entrenamientos, acompañado del fisioterapeuta Arturo Ah Chong y el doctor Edilberto Arjona, mientras el equipo se encuentre en Lima disputando el amistoso ante Perú.

“Nosotros vamos a continuar en modo burbuja al volver de Perú, cosa que no teníamos en mente, pero el riesgo de contagio es un sacrificio que tenemos que hacer todos y por eso estaremos encerrados por mucho tiempo”, detalló Christiansen.

Último entrenamiento antes de viajar a Perú

La selección de Panamá cumplió esta jueves en la noche con su tercer y último entrenamiento en el Estadio Rommel Fernández antes de viajar a la capital peruana.

Fue un entrenamiento que inició con los trabajos en cancha a las 6:05 p.m., luego de una charla técnica en el vestuario donde la temática fue el trabajo ofensivo y defensivo en la pelota quieta.

El equipo, ya activo desde la mañana luego de una sesión de gimnasio en el hotel de concentración, encaró un entrenamiento de mucha intensidad.

Un total de 22 jugadores participaron de la última práctica previo al viaje a Perú.

La novedad en el entrenamiento fue la presencia del lateral derecho César Blackman, un habitual en las convocatorias del entrenador Christiansen en los partidos de eliminatorias.

Un partido de 9 vs 9, bajo las instrucciones tácticas del asistente técnico David Dóniga y el entrenador principal Christiansen, fue el último ejercicio con que concluyó el entrenamiento a eso de las 7:40 p.m.

Lista de convocados

A continuación, la lista de convocados de la selección de Panamá para el amistoso ante Perú:

ARQUEROS

Orlando Mosquera

César Samudio CA Independiente

DEFENSAS

José Matos CD Universitario

Samir Ramírez CD Plaza Amador

Harold Cummings

Sergio Ramírez CD Universitario

Luis Asprilla Tauro FC

Omar Córdoba CA Independiente

Azmahar Ariano CA Independiente

Jorge Gutiérrez Tauro FC

VOLANTES

Jiovany Welch Alianza FC

Armando Cooper Deportivo Árabe Unido

Abdiel Ayarza Cusco FC (PER)

Alberto Quintero Universitario (PER)

Irving Gudiño Tauro FC

Cristian Quintero Tauro FC

Víctor Medina Tauro FC

Jorge Méndez CD Plaza Amador

DELANTEROS

Jair Catuy CD Universitario

José Fajardo Cusco FC (PER)

Alessandro Canales CD del Este

Abdiel Arroyo U César Vallejo (PER)

FUENTE: FEPAFUT