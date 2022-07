Yenith Bailey: "No nos interesan los comentarios, estamos en positivo"

"Ahorita no tenemos teléfonos no sabemos lo que están pasando, siempre pensando en dejar a Panamá en alto y no nos interesan los comentarios, estamos en positivo, porque si agarramos cosas negativas no ganamos nada".

Para la portera titular de Panamá Femenino, la clave de la derrota ante Costa Rica en la fecha 1 del Premundial Femenino de Concacaf, fueron los nervios.

"Será muy diferente, el primer partido habían muchos nervios, nos ganó el nervio, fue una batalla con ellos y nos ganó, este partido hay que sacarlo adelante porque quedan aún seis puntos".

Canadá es el campeón Olímpico actual y buscará este viernes su pase directo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, para Yenith Bailey este partido es clave, pero el sueño debe estar intacto.

"Lo que estamos haciendo ahorita es entrenar, seguir entrenando, lo que el profe tiene que hacer. Canadá es un equipo fuerte en todos los aspectos, pero tenemos el objetivo en la mira, todas queremos ir al mundial".

Yenith Bailey vive cada partido de Panamá Femenina alentando al equipo y en este Premundial Femenino de Concacaf W no ha sido lo contrario.

"A cada segundo hay que estar gritando, porque estoy atrás y lo veo todo y cada cinco segundo tengo que estar hablándoles".

Panamá Femenina se medirá ante Canadá a las 9:00 pm por Star+ y ESPN.

