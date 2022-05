Albert Pujols debuta como "Lanzador" a los 42 años

En total, Pujols enfrentó 7 bateadores, permitió 3 imparables (un sencillo y 2 cuadrangulares), permitió una base por bolas en un episodio trabajado.

"Estoy bastante seguro de que Babe Ruth no permitió cuatro carreras en su primer inning como yo", señaló Albert Pujols tras el partido. "Me hicieron pagar como yo he estado haciendo pagar a los pitchers por 22 años", añadió.

La actuación del dominicano, sirvió para ponerle sello a la victoria combinada número 203 de la batería conformada por Adam Wainwright y Yadier Molina.