MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 29 de marzo? FOTO: MLB

Repasa la actuación de los peloteros panameños que tuvieron acción el domingo 29 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

De los cinco canaleros que iniciaron la temporada en Las Mayores, tres no estuvieron presente en el diamante, incluyendo a los Yankees de José Caballero que tenían fecha libre.

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Acción de los panameños en la MLB - domingo 29 de marzo

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo como DH en la derrota de los Cardenales de San Luis 11-7 frente a los Tampa Bay Rays en el Busch Stadium.

Terminó bateando de 5-0 para dejar su promedio ofensivo en 0.77.

Edmundo Sosa: El infielder de 30 años estuvo jugando en la segunda base y se fue en blanco en dos turnos con un ponche, en la derrota de los Phillies 8-3 ante los Rangers de Texas en el Citizens Bank Park.