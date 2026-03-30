MLB MLB -  30 de marzo de 2026 - 09:50

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 29 de marzo?

Repasa la actuación de los Grandes Ligas panameños que vieron acción el domingo 29 de marzo en la MLB.

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 29 de marzo?
MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 29 de marzo?FOTO: MLB

Repasa la actuación de los peloteros panameños que tuvieron acción el domingo 29 de marzo en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

De los cinco canaleros que iniciaron la temporada en Las Mayores, tres no estuvieron presente en el diamante, incluyendo a los Yankees de José Caballero que tenían fecha libre.

Acción de los panameños en la MLB - domingo 29 de marzo

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo como DH en la derrota de los Cardenales de San Luis 11-7 frente a los Tampa Bay Rays en el Busch Stadium.

Terminó bateando de 5-0 para dejar su promedio ofensivo en 0.77.

Edmundo Sosa: El infielder de 30 años estuvo jugando en la segunda base y se fue en blanco en dos turnos con un ponche, en la derrota de los Phillies 8-3 ante los Rangers de Texas en el Citizens Bank Park.

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