MLB: ¿Cómo les fue a los panameños el viernes 14 de julio?

Los Rays de Tampa Bay de Christian Bethancourt no jugaron, Edmundo Sosa no vio acción en la derrota de los Phillies ante los Padres de San Diego y Miguel Amaya no jugó con los Cubs.

Los Nacionales de Washington de Paolo Espino, tuvieron que suspender el encuentro ante los Cardenales de San Luis de Iván Herrera por lluvia.

Actuación de los panameños - 14 de Julio

Justin Lawrence - Rockies de Colorado

El derecho panameño lanzó 1.0 episodio, permitió un hit, una base por bolas y ponchó a dos en la victoria de los Rockies de Colorado 7-2 sobre los Yankees de Nueva York.

Lawrence de 28 años queda con marca de 3-3, efectividad de 2.70 en 46.2 entradas lanzadas y 47 ponches propinados.

José Caballero - Marineros de Seattle

El santeño fue titular en la segunda base y bateó de 3-0 con elevado al campocorto y dos ponches en la derrota de los Marineros 4-5 ante los Tigres de Detroit.

Su promedio de bateo bajó a 228, tiene 3 cuadrangulares, 20 carreras empujadas y 15 bases robadas.

Jaime Barría - Angels

El lanzador derecho lanzó de relevo 2.0 entradas de un hit y un ponche en la derrota de Los Ángeles Angels 5-7 ante los Astros de Houston.

Barría tiene marca de 2-4 en la actual temporada, efectividad de 3.20, 56.1 episodios lanzados y 46 ponches.