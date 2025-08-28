MLB: Francisco Álvarez sufrió fractura de meñique

El receptor venezolano de los New York Mets de la MLB , Francisco Álvarez , reveló el jueves que se fracturó el meñique izquierdo por un pelotazo durante un turno al bate de rehabilitación la noche anterior. Dijo que tiene la esperanza de poder regresar en algún momento de esta temporada.

Álvarez estaba en el primer encuentro de una asignación de rehabilitación con Triple-A Syracuse, recuperándose de un esguince en el ligamento colateral cubital del pulgar derecho. Fue golpeado en la mano opuesta durante la sexta entrada y fue retirado del juego.

Esperan un regreso rápido a la MLB

La esperanza es que Álvarez pueda volver a jugar en 2-3 días, dado que es una fractura pequeña en el meñique. Estuvo soltando el brazo antes del primer partido de la serie de los Mets contra los Marlins en el Citi Field el jueves, pero tenía a un trainer recibiéndole la pelota.

El receptor de 23 años había estado viviendo un buen momento en el plato desde que regresó al equipo grande de Nueva York el 21 de julio después de ser enviado a Triple-A. Bateaba .341 en 14 choques de agosto, con tres jonrones y 11 carreras remolcadas.

El venezolano Luis Torrens ha asumido las labores de receptor titular en los Mets, con Hayden Senger como suplente.

FUENTE: MLB