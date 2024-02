MLB: José Altuve acuerda extensión con los Astros de Houston

Altuve tiene un salario de 26 millones de dólares para 2024, la última campaña de un convenio de siete años y 163,5 millones. Ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas, el intermedista habría sido elegible para declararse agente libre después de la Serie Mundial de este año.

Su nuevo acuerdo incluye un bono de 15 millones de dólares por la firma. La cifra se cubrirá en cuanto el convenio reciba la aprobación de las Grandes Ligas, dijo una persona cercana a los términos del contrato, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, en vista de que esos detalles no se han revelado.

Altuve devengará salarios anuales de 30 millones de dólares de 2025 al 27 y de 10 millones de 2028 al 29.

Tres veces campeón de bateo y nombrado en 2017 como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el pelotero de 33 años bateó para .311 con 15 jonrones, 51 remolcadas y 14 robos en los 90 juegos que disputó el año pasado. Se fracturó el pulgar de la mano izquierda, al ser golpeado por un pitcheo de Daniel Bard cuando jugaba por Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

No jugó su primer duelo de la campaña sino hasta el 19 de mayo.

José Altuve, pieza fundamental de los Astros

Altuve ayudó a que los Astros ganaran los dos primeros títulos de la Serie Mundial en su historia, en 2019 y 22. Fue elegido por la AP como el Deportista del Año en 2017.

Se convirtió en el primer intermedista con ganancias garantizadas de 300 millones de dólares en su carrera.

FUENTE: MLB