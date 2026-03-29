MLB: Panameño Leonardo Jiménez jugará en un equipo de la Liga Nacional

Según fuentes, los Miami Marlins de la MLB adquirieron al infielder panameño Leonardo Jiménez de los Azulejos de Toronto a cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250.000 mil dólares del fondo de bonos internacionales, informó el periodista Francys Romero en X.
Números de Leonardo Jiménez con Toronto - MLB
Sumando las temporadas 2024-2025, Leo bateó para .207 producto de 43 imparables en 208 turnos con 11 dobles, 5 cuadrangulares, 20 carreras empujadas, 20 carreras anotadas, 14 bases por bolas y 67 ponches.