MLB MLB -  29 de marzo de 2026 - 19:19

MLB: Panameño Leonardo Jiménez jugará en un equipo de la Liga Nacional

El infielder panameño Leonardo Jiménez fue adquirido por los Miami Marlins de la Liga Nacional de la MLB.

MLB: Panameño Leonardo Jiménez jugará en un equipo de la Liga Nacional

MLB: Panameño Leonardo Jiménez jugará en un equipo de la Liga Nacional

Foto: BlueJays

Según fuentes, los Miami Marlins de la MLB adquirieron al infielder panameño Leonardo Jiménez de los Azulejos de Toronto a cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250.000 mil dólares del fondo de bonos internacionales, informó el periodista Francys Romero en X.

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El pasado 25 de marzo, "Joy" de 24 años fue designado para asignación por los Blue Jays previo al Opening Day de la temporada 2026 de las Grandes Ligas y el panameño tenía 7 días para ver si otro equipo lo reclamaba o pasaba a waivers.

Números de Leonardo Jiménez con Toronto - MLB

Sumando las temporadas 2024-2025, Leo bateó para .207 producto de 43 imparables en 208 turnos con 11 dobles, 5 cuadrangulares, 20 carreras empujadas, 20 carreras anotadas, 14 bases por bolas y 67 ponches.

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