MLB: Panameño Leonardo Jiménez jugará en un equipo de la Liga Nacional Foto: BlueJays

Según fuentes, los Miami Marlins de la MLB adquirieron al infielder panameño Leonardo Jiménez de los Azulejos de Toronto a cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250.000 mil dólares del fondo de bonos internacionales, informó el periodista Francys Romero en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/francysromeroFR/status/2038385089956937909?s=20&partner=&hide_thread=false The Miami Marlins acquired INF Leo Jimenez from the Blue Jays in exchange for infielder Dub Gleed and $250K in international bonus pool money, per sources. — Francys Romero (@francysromeroFR) March 29, 2026 El pasado 25 de marzo, "Joy" de 24 años fue designado para asignación por los Blue Jays previo al Opening Day de la temporada 2026 de las Grandes Ligas y el panameño tenía 7 días para ver si otro equipo lo reclamaba o pasaba a waivers.

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