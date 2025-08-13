MLB: Pete Alonso alcanzó cifra histórica de cuadrangulares en los Mets

Minutos después de conectar su jonrón Nro. 253 de por vida en la MLB , convirtiéndose en el único jugador en la historia de los Mets de Nueva York en alcanzar esa cifra, Pete Alonso fue ovacionado por los 39,748 fanáticos en Citi Field. El público coreó su nombre y lo celebró pidiéndole que saliera de la cueva. Cuando las cámaras lo enfocaron, Alonso se quitó la gorra y la levantó al cielo.

Cuando la cámara hizo un acercamiento a su rostro, Alonso tomó su gorra con la mano derecha y la levantó hacia el cielo. Entonces, los cánticos comenzaron de nuevo.

El momento histórico para Pete Alonso - MLB

Así transcurrieron los primeros momentos de Alonso como el “Rey del Jonrón” de los Mets, un título que, hasta el martes, Darryl Strawberry había ostentado durante 37 años. La marcha de Alonso hacia el récord de la franquicia llegó a su fin a las 7:57 p.m. ET, cuando conectó una recta de Spencer Strider que fue a parar al bullpen visitante para superar definitivamente a Strawberry. Tres innings más tarde, añadió el Nro. 254 en una victoria por 13-5 sobre los Bravos.

“De niño, uno no piensa realmente que esté dentro de lo posible convertirse en el líder de jonrones de una franquicia”, dijo Alonso. “Es un sueño increíble, para ser honesto. Y es algo muy especial”.

Mientras trotaba alrededor de las bases tras su cuadrangular histórico, Alonso mostró una amplia sonrisa. Al llegar al plato, abrazó efusivamente a Brandon Nimmo y Jeff McNeil, dos de los tres compañeros que han estado con él durante toda su carrera. Luego se quitó el casco, levantó ambos brazos al cielo y miró a las decenas de miles de fanáticos que lo ovacionaban de pie.

Para ese momento, el resto de sus compañeros y coaches habían salido al terreno para turnarse en abrazarlo.

FUENTE: MLB