NBA: Draymond Green recibió otra polémica expulsión

Los árbitros decretaron una falta flagrante 2 a Green, que se retiró al vestuario corriendo en medio del júbilo del público de Phoenix.

Para el pívot es la tercera expulsión de la campaña y la segunda en el último mes, después de la que recibió ante los Minnesota Timberwolves por agarrar de forma violenta del cuello a Rudy Gobert.

Green, el jugador en activo con más expulsiones, fue sancionado cinco partidos tanto por la agresión a Gobert como por ser un comportamiento reincidente, lo que podría agravar también el castigo por la expulsión del martes.

Ante la prensa, Green pidió disculpas a Nurkic por el golpe y aseguró que no fue intencionado.

"Él me estaba tirando de la cadera y yo me giré para sacarle la falta e hice contacto con él", explicó. "Me disculpo con Jusuf. No era mi intención golpearle".

"No sé qué pasa con él. Personalmente, siento que necesita ayuda", declaró de su lado Nurkic. "Me alegro de que no intentara asfixiarme. Al mismo tiempo, esto no tiene nada que ver con el básquet".

Antes de la pérdida de Green, los Warriors dominaban 60-65 en el tercer cuarto pero los Suns no tardaron en ponerse por delante y Stephen Curry (24 puntos) erró un triple que hubiera puesto el empate a falta de cinco segundos.

"No he visto aún la jugada repetida pero perder hoy a Draymond fue enorme", dijo el técnico Steve Kerr sobre la expulsión. "Lo necesitamos, él lo sabe. Lo hemos hablado y él tiene que encontrar la manera de mantener la compostura y estar ahí para sus compañeros".

Los Warriors atraviesan por serios problemas de juego y resultados y cayeron al undécimo lugar de la Conferencia Oeste, fuera de las plazas de repechaje a playoffs.

Por Phoenix, Devin Booker fue el máximo anotador con 32 puntos y Bradley Beal, que regresaba tras un mes de baja, logró 16.

La ausencia por lesión de Kevin Durant impidió que los Suns disfrutaran por primera vez del nuevo 'Big 3' que formará con Booker y Beal.