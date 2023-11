NBA: Gregg Popovich envió mensaje por abucheos a Kawhi Leonard en San Antonio

“Disculpe por un segundo”, dijo Popovich. “¿Podemos detener todos los abucheos y dejar que estos muchachos jueguen? No tiene clase. Eso no es lo que somos. Deja ya los abucheos”.

Popovich hizo esa petición cuando restaban 3:06 de la primera mitad y su equipo estaba detrás de los Clippers, 48-39.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPasionBasketNBA%2Fstatus%2F1727613790047347173&partner=&hide_thread=false El momentazo de la noche: los fans de San Antonio empezaron a abuchear a Kawhi Leonard. Gregg Popovich agarró el micrófono y pidió que por favor parasen de hacerlopic.twitter.com/2PTyy8iSXY — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) November 23, 2023

Luego, la multitud estalló en abucheos aún más fuertes cuando Leonard anotó su segundo tiro libre, ampliando la ventaja a 10. Los fanáticos del equipo local probablemente también jugaron un papel en la recuperación de los Spurs de un déficit de 17 puntos para acercarse a seis en el intermedio .

La respuesta de Kawhi Leonard

"Si no tengo puesta la camiseta de los Spurs, probablemente me abuchearán por el resto de mi carrera", dijo Leonard. “Son (algunos) de los mejores fanáticos de la liga y son muy competitivos. Una vez que entro en esta cancha de baloncesto, me demuestran que van al otro lado. Y cuando estoy en la calle o entro en restaurantes, me demuestran amor”.