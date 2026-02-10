NBA: Jayson Tatum entrena con la G League mientras se recupera de lesión

La estrella de los Boston Celtics de la NBA, Jayson Tatum, fue asignado el lunes a los Maine Celtics, la filial G League del equipo, para practicar con el equipo mientras continúa el proceso de rehabilitación para regresar de un desgarro en el tendón de Aquiles derecho.
Una baja sensible en la NBA, que espera volver
Tatum se ha perdido toda la temporada 2025-26 después de sufrir su lesión durante los playoffs de la NBA de 2025.
Según varios informes , Tatum ha progresado a entrenamientos de 5 contra 5 a medida que se acerca a su regreso a la cancha esta temporada.
"Está haciendo cada vez más y seguirá haciendo cada vez más", declaró el viernes Brad Stevens, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics. "Todavía le queda mucho camino por recorrer".
El seis veces All-Star promedió 26.8 puntos, 8.7 rebotes y seis asistencias por partido en 72 encuentros la temporada pasada. Los Celtics (34-19) ocupan actualmente el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este .
FUENTE: NBA