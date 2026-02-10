NBA: Jayson Tatum entrena con la G League mientras se recupera de lesión

La estrella de los Boston Celtics de la NBA , Jayson Tatum, fue asignado el lunes a los Maine Celtics, la filial G League del equipo, para practicar con el equipo mientras continúa el proceso de rehabilitación para regresar de un desgarro en el tendón de Aquiles derecho.

Será llamado inmediatamente de regreso a Boston después de la práctica.

Una baja sensible en la NBA, que espera volver

Tatum se ha perdido toda la temporada 2025-26 después de sufrir su lesión durante los playoffs de la NBA de 2025.

Según varios informes , Tatum ha progresado a entrenamientos de 5 contra 5 a medida que se acerca a su regreso a la cancha esta temporada.

"Está haciendo cada vez más y seguirá haciendo cada vez más", declaró el viernes Brad Stevens, presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics. "Todavía le queda mucho camino por recorrer".

El seis veces All-Star promedió 26.8 puntos, 8.7 rebotes y seis asistencias por partido en 72 encuentros la temporada pasada. Los Celtics (34-19) ocupan actualmente el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este .

FUENTE: NBA