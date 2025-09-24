NBA: Josh Hart utilizará férula tras agravarse lesión en su dedo

El delantero de los New York Knicks, Josh Hart, dijo el martes que recientemente se le agravó una lesión en el dedo y espera usar una férula esta temporada de la NBA.
"Así que probablemente simplemente me quedaré con una división esta temporada y trataré de arreglarla de nuevo el próximo verano", dijo Hart.
Utilizará férula en arranque de temporada de NBA
Hart dijo que odiaba usar cualquier cosa en las manos, pero quería retrasar la cirugía para poder jugar. Reconoció que podría considerarlo si la férula afectaba su juego.
"No le doy demasiadas vueltas. Simplemente intento salir y jugar como juego, y si no puedo jugar como juego, ser agresivo y tener esa mentalidad de dureza con la que suelo jugar, entonces tengo que buscar otro camino", dijo Hart, añadiendo que se dio cuenta de que la lesión inicial fue peor de lo que pensaba.
“Pero en este momento la expectativa total es simplemente salir a jugar esta temporada y ayudar a este equipo a tener éxito”.
Hart estableció un récord de franquicia la temporada pasada con nueve triples-dobles.
FUENTE: NBA