NBA: Kawhi Leonard niega irregularidad en contratos de los Clippers

Kawhi Leonard negó este lunes que él y los Angeles Clippers cometieran alguna irregularidad tras las acusaciones de que la franquicia estaba involucrada en un plan para eludir el tope salarial de la NBA , lo que desencadenó una investigación de la liga.

En sus primeras declaraciones sobre la controversia desde que surgieron las acusaciones a principios de mes, la estrella estadounidense dijo que los Clippers "no tenían nada que ocultar" a los investigadores que indagaban las denuncias.

Supuestas irregularidades en Clippers de la NBA

"No leo los titulares, no me dedico a las conspiraciones, las teorías ni nada por el estilo", dijo el alero, de 34 años, en la jornada de prensa de los Clippers previa al inicio de la temporada 2025/2026 de la competición norteamericana.

"La NBA va a hacer su trabajo. Ninguno de nosotros ha hecho nada malo. Y eso es todo", añadió. "Invitamos a que investiguen. No va a ser una distracción para mí ni para el resto del equipo".

Un informe del periodista Pablo Torre denunció a principios de mes que los Clippers eludieron las normas sobre el límite salarial de la NBA a través de una empresa ahora en quiebra llamada Aspiration, en la que era inversor el propietario del equipo angelino, Steve Ballmer.

Torre informó que Leonard firmó un contrato de cuatro años por valor de 28 millones en 2021 para comercializar y promocionar Aspiration, pero nunca lo hizo, y sostuvo que un empleado no identificado de la compañía le dijo que el pago era para eludir los topes salariales.

Los Clippers y Ballmer han negado enérgicamente la acusación.

La NBA inició una investigación sobre las denuncias y el comisionado, Adam Silver, afirmó que correspondería a la liga demostrar la irregularidad.

En otras declaraciones dadas a periodistas este lunes, el presidente de operaciones de baloncesto de los Clippers, Lawrence Frank, defendió apasionadamente a la organización y afirmó que el equipo "acogía con satisfacción" la investigación de la NBA.

"Agradecemos que se examinen con claridad estas acusaciones y estamos deseando que se conozca la verdad", leyó Frank en una declaración escrita.

"Las suposiciones y conclusiones que se han hecho son decepcionantes y molestas", añadió el ejecutivo, insistiendo en que los Clippers cumplieron con las normas sobre el límite salarial.

"Las acusaciones que se nos imputan son graves y no se ajustan a mi experiencia, a mi realidad. Cooperaremos con esta investigación y dejaremos que el proceso siga su curso".

