NBA: Lonzo Ball regresará  tras más de 2 años fuera de acciones con los Bulls

Ball, que no ha jugado desde enero de 2022, recibió un nuevo menisco el año pasado cuando se sometió a un trasplante de cartílago en la rodilla izquierda.

También se sometió a un aloinjerto óseo, en el que el hueso de reemplazo proviene de otra persona. Dijo durante un episodio de su podcast "The WAE Show" en mayo que los problemas se remontaban a cuando se rompió el menisco en 2018 como miembro de Los Angeles Lakers.

“Para resumir, en última instancia, todo empezó con el desgarro del menisco”, dijo Ball. “Básicamente, empezó en los Lakers cuando me lo desgarré por primera vez. Me lo desgarré un par de veces más hasta el punto en que ya no quedaba menisco, con roces entre los huesos. Así que el cartílago había desaparecido. El hueso estaba destrozado”.

Los Bulls adquirieron a Ball de Nueva Orleans en un acuerdo de firma e intercambio antes de la temporada 2021-22. Tuvo un buen comienzo en Chicago, promediando 13 puntos y 5,1 asistencias mientras disparaba con un 42,3% en triples en 35 partidos antes de descarrilarse. Se sometió a un trasplante de cartílago en marzo de 2023, su tercera operación en la rodilla en poco más de un año.

Ball dijo que le tomó alrededor de 14 o 15 meses resolver el problema en su rodilla. Tuvo varios comienzos y paradas después de que inicialmente estuvo fuera de juego, y experimentó dolor al saltar y subir escaleras. Pero insistió en que planea estar listo para el partido inaugural.

“Creo firmemente en eso”, afirmó. “Es el plan que tengo y no he tenido ningún contratiempo. Espero jugar el primer partido”.

