NBA: Stephen Curry asciende en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos

Con un par de tiros libres en el cuarto cuarto el 25 de enero, Stephen Curry superó a John Havlicek y empató a Paul Pierce con el récord de anotación de todos los tiempos de la NBA .

El miércoles, superó a Pierce (26.397) con un triple con paso atrás en el primer cuarto contra los Utah Jazz, ocupando el puesto 19.º en solitario. En la victoria de los Warriors por 140-124 , Curry terminó con 27 puntos, con 7 de 14 en tiros de campo (4 de 10 en triples).

El hito de Curry llega aproximadamente un mes después de superar a Kevin Garnett en el puesto número 21 el 29 de diciembre contra Brooklyn. Si se mantiene sano, podría alcanzar el puesto número 12 al final de la temporada, superando a miembros del Salón de la Fama como Tim Duncan, Dominique Wilkins, Oscar Robertson y Hakeem Olajuwon, entre otros.

Curry ha llenado la hoja de estadísticas en enero, con un promedio de 24,4 puntos por partido y un 38,8 % de acierto desde la línea de tres puntos.

Anotó más de 35 puntos en 13 partidos de temporada regular tras cumplir 37 años, superando a Michael Jordan (12) en la derrota por 123-115 ante los Dallas Mavericks. Solo LeBron James (38) tiene más.

Esta temporada, ha tenido nueve juegos con más de 35 puntos, solo detrás de James en la mayor cantidad de juegos de este tipo en una temporada después de cumplir 37 años. James tuvo 14 juegos de este tipo en la temporada 2022-23.

FUENTE: NBA