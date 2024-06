Frank Martin: "Creo en mí mismo, incluso si el mundo está en mi contra"

Frank Martin busca un triunfo monumental

"Siento que este es uno de esos momentos en los que todo el arduo trabajo que hago está dando sus frutos. Esto se siente como un momento que cambia la vida", señaló el nacido en Detroit, Michigan.

“Creo en mí mismo, incluso si el mundo está en mi contra. Es hora de que aparezca y me muestre".

"Todos sabemos lo que aporta Tank, pero muchos muchachos no saben lo que aporto yo. Saben un poco de ello, pero no conocen todo el arsenal que tengo", finalizó "The Ghost".

Frank Martin se enfrentará a Gervonta Davis (29-0, 27 KOs) en cartelera que podrás sintonizar a través de la señal de RPC y Telemetro.