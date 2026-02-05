Adalberto Carrasquilla: ¿Qué pasa con la lesión del jugador panameño de Pumas?

Adalberto Carrasquilla salió lesionado en el último partido de Pumas donde cayeron por goleada ante San Diego FC en la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones CONCACAF.

"Coco" había dado una asistencia para darle la ventaja a su equipo tras un golazo de tijera de Robert Morales. Pero el equipo de Aníbal Godoy le dio vuelta al partido para ganar 4-1.

Arnulfo Barroso, periodista de COS, señaló que platicó con el jugador y este le comunicó lo que sintió en el partido.

"Espero que no sea grave, sentí un dolor fuerte en el gemelo como si fuese una lesión pero no tan grave. Quería seguir jugando pero los doctores decidieron que no siguiera por precaución. Llegando a la ciudad voy hacerme una resonancia", informó Carrasquilla.

Pumas enfrentará al Atlas este sábado en la jornada cinco de la Liga MX y la otra semana jugarán la vuelta ante San Diego FC.