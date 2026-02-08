Alineación del Real Madrid para enfrentar al Valencia CF en J23

El Real Madrid presentó su alineación para medirse al Valencia CF en la jornada 23 de LaLiga con la principal novedad de Jiménez como titular en defensa y la de Gonzalo García por las bajas en la ofensiva.
Los merengues no contarán en este partido con Jude Bellingham, ni con Rodrygo por lesión, tampoco con Vinicius Jr por suspensión por acumulación de tarjetas.
Alineación del Real Madrid vs Valencia CF
- Thibaut Courtois
- Fede Valverde
- Raúl Asencio
- Huijsen
- Jiménez
- Álvaro Carreras
- Aurelien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Gonzalo García