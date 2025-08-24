Édgar Yoel Bárcenas fue titular en el empate de Mazatlán ante Tigres

En su visita al estadio El Encanto de Mazatlán de Édgar Yoel Bárcenas, en Sinaloa, los Tigres rescataron de forma agónica un empate 2-2 con goles de los argentinos Ángel Correa y Nicolás Ibáñez.
Antes del descanso, al 45+1, Correa emparejó 1-1 para los felinos al rematar un balón rechazado por el portero Ricardo Gutiérrez.
En cuanto comenzó el segundo tiempo, al 46, el atacante brasileño Fábio Gomes fue proyectado con un pase profundo y definió el 2-1 para los Cañoneros ante el guardameta argentino Nahuel Guzmán, quien falló en su intento de puntear la pelota.
Mazatlán empata con Yoel Bárcenas de titular
Se jugaba el 90+10 cuando el Toro Ibáñez decretó el 2-2 con un disparo de media vuelta desde los linderos del área.
El panameño Édgar Yoel Bárcenas fue titular por primera vez desde su lesión y jugó todo el partido.
Con este empate, Tigres, eliminado con dos goles del delantero uruguayo Luis Suárez en cuartos de final de la Leagues Cup el miércoles, es sexto con 10 puntos y el Mazatlán es 12° con seis unidades.