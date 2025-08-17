El PSG debutó con triunfo sobre el Nantes en la Ligue 1 FOTO: PSG

Un gol de Vitinha fue suficiente para que el PSG , actual campeón de la Ligue 1, iniciará la defensa de su título con una victoria 1-0 sobre el Nantes en el Estadio de la Beaujoire.

El encuentro finalizó sin goles en los primeros 45' minutos, dejando muchas dudas en el onceno que dirige el técnico español Luis Enrique.

Al minuto 67' el mediocampista portugués se convirtió en el héroe del club parisino, marcando el único tanto del compromiso, que valieron tres puntos.

El guardameta francés Lucas Chevalier tuvo su estreno como futbolista del PSG en el campeonato francés, luego de debutar el pasado 13 de agosto en la Supercopa de Europa que le ganaron al Tottenham en la tanda de penales.

¿Cuándo vuelve a jugar el PSG en la Ligue 1?

Los parisino saltarán nuevamente al terreno de juego, el próximo viernes 22 de agosto (1:45 pm) para enfrentar al Angers SCO en el Parque de los Príncipes.