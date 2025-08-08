El Real Madrid le ganó al Leganés en un partido de entrenamiento a puerta cerrada

El Real Madrid le ganó al Leganés en partido de pretemporada a puerta cerrada

El onceno merengue dirigido por Xabi Alonso completó este viernes un nuevo entrenamiento de pretemporada en la Ciudad Real Madrid , que cerró con un partido a puerta cerrada contra el Leganés , que finalizó 4-1 gracias a los goles de Brahim Díaz , Dean Huijsen, Éder Militão y Thiago Pitarch.

La sesión comenzó en el gimnasio, con una activación individual y grupal. Ya sobre el césped, los jugadores llevaron a cabo una activación y todos participaron en un partido de entrenamiento frente al Leganés. Por último, realizaron una sesión de fuerza en el interior.

Entrenamiento de preparación completado junto al @realmadrid . ¡Suerte para esta temporada! #PreseasonLALIGA pic.twitter.com/BWWjQzfHCf

Además, el equipo blanco informó que Jude Bellingham, Ferland Mendy y Endrick continúan con sus procesos de recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Los merengues jugarán este martes 12 de agosto ante el WSG Tirol de la Bundesliga austriaca (12:00 pm), en el Tivoli Stadion Tirol, ubicado en la ciudad de Innsbruck.