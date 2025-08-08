LaLiga Fútbol Internacional -  8 de agosto de 2025 - 10:30

El Real Madrid le ganó al Leganés en un partido de entrenamiento a puerta cerrada

Brahim Díaz, Dean Huijsen, Éder Militão y Thiago Pitarch marcaron los goles del triunfo sobre el Leganés.

El onceno merengue dirigido por Xabi Alonso completó este viernes un nuevo entrenamiento de pretemporada en la Ciudad Real Madrid, que cerró con un partido a puerta cerrada contra el Leganés, que finalizó 4-1 gracias a los goles de Brahim Díaz, Dean Huijsen, Éder Militão y Thiago Pitarch.

Jornada productiva del Real Madrid

La sesión comenzó en el gimnasio, con una activación individual y grupal. Ya sobre el césped, los jugadores llevaron a cabo una activación y todos participaron en un partido de entrenamiento frente al Leganés. Por último, realizaron una sesión de fuerza en el interior.

Además, el equipo blanco informó que Jude Bellingham, Ferland Mendy y Endrick continúan con sus procesos de recuperación.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

Los merengues jugarán este martes 12 de agosto ante el WSG Tirol de la Bundesliga austriaca (12:00 pm), en el Tivoli Stadion Tirol, ubicado en la ciudad de Innsbruck.

