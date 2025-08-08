El Real Madrid le ganó al Leganés en un partido de entrenamiento a puerta cerrada

El onceno merengue dirigido por Xabi Alonso completó este viernes un nuevo entrenamiento de pretemporada en la Ciudad Real Madrid, que cerró con un partido a puerta cerrada contra el Leganés, que finalizó 4-1 gracias a los goles de Brahim Díaz, Dean Huijsen, Éder Militão y Thiago Pitarch.
Además, el equipo blanco informó que Jude Bellingham, Ferland Mendy y Endrick continúan con sus procesos de recuperación.
¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?
Los merengues jugarán este martes 12 de agosto ante el WSG Tirol de la Bundesliga austriaca (12:00 pm), en el Tivoli Stadion Tirol, ubicado en la ciudad de Innsbruck.