Hernán Bolillo Gómez continuará con la selección de El Salvador

El presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y único candidato a presidir la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, dijo este martes que bajo su gestión dará continuidad al colombiano Hernán Bolillo Gómez al frente a la selección mayor de fútbol.
Explicó que de acuerdo con su plan "las evaluaciones son periódicas, de corto, mediano y largo plazo" para las selecciones y "no solamente lo deportivo va a primar sobre las decisiones".
Hernán Bolillo Gómez continuará con El Salvador
El 'Bolillo' Gómez asumió la dirección de la Selecta salvadoreña a finales de febrero pasado y ha dirigido 14 partidos, en los que ha sumado únicamente 2 victorias, además de 4 empates y 8 derrotas. Estos partidos han sido 3 amistosos, 3 de Copa Oro y 8 de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2026.
En los seis encuentros de la última fase, El Salvador cosechó únicamente un triunfo y perdió cinco veces, además de manera consecutiva, para quedarse último en el Grupo A de la Concacaf.
En cuanto a goles, anotó solo dos y recibió 11.
El Salvador buscaba ir a su tercer mundial, instancia a la que accedió en México 1970 y España 1982, con la esperanza de que la ausencia de México, Estados Unidos y Canadá en la eliminatoria, dado que son los anfitriones del Mundial de 2026, le diera más oportunidades de clasificarse.
Las elecciones para elegir a las nuevas autoridades del fútbol salvadoreño se realizarán a mediados de diciembre y se prevé que Bukele gane, dado que no se han presentado públicamente más candidaturas.