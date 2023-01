Lionel Messi habla del "Andá pa allá bobo" en el Mundial

La estrella argentina Lionel Messi habló ex exclusiva para el canal de Youtube Urbana Play y destacó varios momentos que quedaron marcados en el Mundial de Qatar 2022.

"No me gustó lo que hice después, el andá pa allá y todo eso, pero bueno son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido, no te da para pensar y uno reacciona", destacó el jugador del PSG Lionel Messi.

El Topo Gigio'

"Salió en el momento y si que sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado, incluso algunos de mis compañeros me decían viste lo que dijo, viste a Van Gaal lo que declaró", mencionó el astro de la selección de Argentina.