Neymar Jr firmó un Hat-Trick que permite soñar al Santos con la permanencia

El astro brasileño Neymar Jr anotó tres goles en la victoria del Santos FC sobre Juventude en el Brasileirao.

Neymar Jr firmó un Hat-Trick que permite soñar al Santos con la permanencia

A pesar de estar jugando lesionado, el astro Neymar Jr volvió a brillar en la máxima categoría de Brasil, marcando un hat-trick en el triunfo del Santos FC 3-0 sobre Esporte Clube Juventude en la fecha 37 del Campeonato Brasileño de Serie A.

La primera anotación del ex jugador del FC Barcelona, PSG y Al Hilal llegó al minuto 56', luego aumentó la ventaja al 65' y sentenció la goleada al 73' con un tanto de penal en el Estádio Alfredo Jaconi.

Neymar registró su primer triplete desde su vuelta al fútbol brasileño y de esta manera llegó a 8 goles y 1 asistencia en 19 encuentros de la actual temporada en el Brasileirão.

El mayor anotador de la selección brasileña viene jugando forzado, ya que sus problemas en la rodilla son evidentes, en un intento de convencer al seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, de convocarlo para la Copa Mundial 2026.

Neymar Jr cerca de salvar al Santos FC

A sus 33 años y marcado por muchas lesiones, el atacante está arriesgando su físico para evitar que el club de sus amores descienda y a falta de una jornada por disputar, el "Peixe" con 44 puntos depende de sí mismo para salvar la categoría.

La última cita del Santos será el domingo 7 de diciembre ante el Cruzeiro (2:00 pm) en Vila Belmiro.

