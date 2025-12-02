FÚTBOL Fútbol Internacional -  2 de diciembre de 2025 - 17:59

Raphinha: "Son tres puntos importantes que pueden decidir una liga"

El brasileño Raphinha habla luego del triunfo del FC Barcelona en la jornada de LaLiga desde el Camp Nou.

El delantero del FC Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' consideró que la victoria de este martes ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou (3-1) "son tres puntos importantes que pueden decidir una Liga".

El conjunto azulgrana empezó por detrás en el marcador -"cosas que pueden pasar en el fútbol", apuntó Raphinha- pero reaccionó para consolidarse en el liderato de la competición, algo que el extremo brasileño alabó.

"Podemos encajar un gol, pero tenemos que estar bien de cabeza para remontar. Este es el espíritu que debemos tener", destacó uno de los capitanes del Barça, quien consideró que el equipo "va cogiendo confianza partido a partido".

Y es que Raphinha no se cansó de pedir a sus compañeros que le siguiesen en la presión y, exhausto, acabó "pidiendo el cambio" a Hansi Flick.

"Estoy buscando mi mejor versión física, y lógicamente he notado un poco el cansancio en un partido de tanta exigencia como este", concluyó Raphinha, aún algo falto de ritmo de competición tras dos meses de baja por una lesión muscular.

FUENTE: EFE

