Scaloni cree que Lionel Messi puede estar en el Mundial de 2026.

“Particularmente creo que no hacía falta que Messi ganara un Mundial para ser uno de los grandes o el más grande. Pasa que siempre se le pide más. Ahora que ganó el Mundial, no sé qué más le van a pedir. Estamos muy contentos por él y sobre todo por el país”, dijo Scaloni sobre la conquista de la Copa del Mundo.

Futuro en la Selección

“Hoy estoy contento donde estoy. Ya veremos en el futuro pero lógicamente las puertas siempre están abiertas para dirigir, porque para eso trabajamos y para eso decidí ser entrenador”.

“El Deportivo es el club que me abrió las puertas, donde me hice como persona, como jugador y donde disfruté los mejores años. Aquí en Mallorca es donde resido, donde tengo a mi familia, donde se vive de una manera diferente a otros lugares, muy tranquilo. ¿Por qué no? Pensar en algún día estar en alguno de estos dos lugares porque es realmente donde uno está cómodo”, expresó sobre la posibilidad de clubes en España.