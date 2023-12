Thibaut Courtois renuncia a la Eurocopa 2024 

“No iré a la próxima Eurocopa debido a la lesión. Me tengo que recuperar al cien por cien y es mejor no ponerme fecha de recuperación ni objetivos. Si todo va bien podría jugar en mayo, pero es poco tiempo para afrontar con garantías un gran torneo con la selección”, dijo en una entrevista.

“No, porque disfruto mucho jugando para los Red Devils. Me acusaban de querer jugar todos los partidos y no dejar nada a nadie. Cuando a veces me perdía un partido con Martínez, supuestamente ya no quería jugar más. (risas) Pero me encanta jugar para la selección nacional. Los Mundiales y las Eurocopas son lo mejor que puede tener un futbolista, aparte quizás de la final de la Liga de Campeones”, agregó el portero del Real Madrid.