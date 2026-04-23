Wes Morgan, histórico ex capitán del Leicester City habla del descenso

Wes Morgan, capitán del Leicester City que conquistó la histórica Premier League en 2016, lamentó el descenso del conjunto inglés a la tercera categoría del fútbol británico, una situación que definió como "triste" apenas una década después de haber levantado el trofeo liguero.

"Estoy triste de ver dónde estaba el club cuando me fui y dónde está ahora. No quiero ver al equipo en esa posición y puedo entender perfectamente el enfado de los aficionados", afirmó Morgan, que fue el encargado de alzar la Premier League en la inolvidable temporada del Leicester

"Duele ver dónde está el club, pero al mismo tiempo conozco el fútbol. Sé que las cosas cambian y que el equipo volverá", agregó el ex defensa jamaicano en declaraciones a la BBC después de ver al club caer a la League One tras encadenar dos descensos consecutivos.

El descenso del Leicester se confirmó esta semana, dejando al club en la tercera división inglesa por segunda vez en sus 142 años de historia, apenas doce días antes de cumplirse el décimo aniversario del histórico título de liga conquistado contra todo pronóstico.

Morgan, que llegó al Leicester en 2012 procedente del Nottingham Forest, fue una de las piezas clave del equipo que logró el ascenso en 2014, evitó el descenso en 2015 y terminó proclamándose campeón de la Premier League en 2016, en una de las mayores sorpresas de la historia del fútbol.

"Es difícil repetir lo que hizo ese grupo. Tuvimos una gran mentalidad y mantuvimos un alto nivel durante toda la temporada. Estoy seguro que el recuerdo de nuestros éxitos sigue estando en la memoria de todos los aficionados", expresó el defensa, retirado en 2021 tras conquistar también la FA Cup con los Foxes.

FUENTE: EFE