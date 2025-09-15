Champions League: Convocados del Real Madrid para enfrentar al Marsella de Michael Amir Murillo

CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  15 de septiembre de 2025 - 09:04

El Real Madrid anunció su lista de convocados para el partido de UEFA Champions League ante el Olympique Marsella con la vuelta de Jude Bellingham.

El Real Madrid anunció su lista de convocados para el partido de UEFA Champions League ante el Olympique Marsella de Michael Amir Murillo con la vuelta de Jude Bellingham.

En su historia se han enfrentado en cuatro ocasiones en UEFA Champions League, ganando los cuatro encuentros, la última en la temporada 2009-2010 donde los blancos salieron con la victoria 3-1.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella

Fecha: Martes 16 de septiembre

Hora: 2:00 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

