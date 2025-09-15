Champions League: Convocados del Real Madrid para enfrentar al Marsella de Michael Amir Murillo

El Real Madrid anunció su lista de convocados para el partido de UEFA Champions League ante el Olympique Marsella de Michael Amir Murillo con la vuelta de Jude Bellingham.
CONVOCATORIA DEL REAL MADRID
Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.
Defensas: Carvajal, Militão, Alaba, Trent, Asencio, Á. Carreras, Fran García y Huijsen.
Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler y Ceballos.
Delanteros: Vini Jr., Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.
Fecha, hora y seguir EN VIVO Real Madrid vs Olympique Marsella
Fecha: Martes 16 de septiembre
Hora: 2:00 P.M.
Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
Dónde seguir: A través de las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com