Rigoberto Garibaldi sobre Atheyna Bylon: "Siempre ha dado la cara por Panamá"

"Yo te puedo hablar de Atheyna Bylon porque he podido estar muy cerca y la verdad que me dio una gran satisfacción, no es fácil, ella tuco que hacerle caso a la esquina, usaron una buena estrategia, le dijeron que estaba perdiendo y tenía que cerrar duro porque en el boxeo aficionado es más difícil que el profesional", añadió el experimentado entrenador.