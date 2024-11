LPF: "Me siento como nuevo", Alberto Quintero

Afición

"Durante todo el año nos han dado ese apoyo, la verdad que muy feliz por ellos, es una afición que apoya a muerte, en las buenas y en las malas, esto es para ellos y esperamos coronar en la final.

"Negrito" en Plaza Amador

"Sería un honor y un orgullo quedar en la historia de esta gran institución como lo es Plaza Amador, ganando la octava, para eso me dieron la oportunidad, me abrieron las puertas de Plaza Amador para venir aquí, enseñarle a los chicos, toda esa experiencia, me siento como nuevo, he jugado casi todos los partidos durante todo el año, la verdad que eso es importante para mí, estar activo