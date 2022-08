LPF: Tauro FC pasa la página y piensan en Herrera FC

El entrenador taurino que recién se unió esta semana con los jugadores pudo sacar una victoria 1-0 ante académicos pero prefiere no hablar mucho y ver que sucederá el próximo martes.

"Aún no he conseguido nada, esta serie sigue abierta. Esto no determinada nada hay que esperar el partido que viene que será muy importante".

PASAR PÁGINA PARA SEGUIR SUMANDO

El Tauro FC realizó este miércoles una jornada de entrenamientos desde las 10:00 am en el estadio Cascarita Tapia para preparar el importante partido ante Herrera FC.

"El grupo se recuperará esta mañana y otros van a empezar a entrenar pensando en el partido de este sábado, yo seguiré conociéndolos y que ellos me conozcan a mi".

Con respecto a las criticas que se tenían del equipo albinegro sobre un 'camerino roto', el entrenador venezolano señaló que el vio un grupo con muchas ganas de salir adelante.

"De afuera se dicen muchas cosas y lo que representa Tauro FC se da para eso, pero ahora me he encontrado a un grupo muy comprometido con ganas de trabajar, estamos intentando torcer el avión para poder encarrilarnos y colocar a Tauro donde se merece".

Este sábado será el duelo ante Herrera FC por la Jornada 6 y Francisco Perlo dejó claro que el trabajo será paso a paso.

"Pensando en competir, buscaremos el equipo para el sábado teniendo en cuenta que no seguiremos perdiendo punto en LPF y ajustar entonces los jugadores para el duelo de Sporting SM, pero eso es paso a paso, día a día, aún hay que ver a los jugadores que se lastimaron en Penonomé".