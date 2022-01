Conoce el significado de la celebración de Abdiel Ayarza

Fortaleza, recuperación en el mediocampo es lo que destaca a Abdiel Ayarza en su carrera futbolística.

"Mi celebración es de aquí del barrio, de mi lugar de convivencia, de los amigos que están en la pandilla, tengo amigos , pero no soy pandillero. Yo le dije a uno de ellos que el día que yo goleara yo iba a sacar una pistola en el aire para que ellos vean que la pandilla no me va hacer a mi fuerte", destacó Abdiel Ayarza.

"Yo vivo con ellos , pero mi sueño siempre fue salir del barrio", mencionó Ayarza

El destacado legionario también habló sobre su apodo en el barrio que es 'Tadeo', ni Pogba, Kanté ni ninguna de esos, aun que también mencionó que no le molestan los apodos futbolísticos.