Copa Oro 2025: La selección de Panamá logró clasificación

La Liga de Naciones Concacaf no solo sirve para jugar un Final Four, si no que también da la clasificación para la Copa Oro 2025, que se jugará en el mes de junio del próximo año y la selección de Panamá ya tiene su boleto.

Una nueva Copa Oro para la selección de Panamá

En la edición pasada "La Roja" llegó a la final, demostrando un gran fútbol, pero cayendo ante México por marcador de 1-0, con anotación de Santi Giménez en la recta final del encuentro al minuto 88'.

Por el onceno nacional, en esa ocasión el mediocampista Adalberto Carrasquilla fue elegido el Jugador Más Valioso del Torneo.