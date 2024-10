Iván Anderson espera sumar minutos con Panamá en los amistosos

"Me siento bien con mi club, vengo haciendo las cosas bien, el profe me ha llamado en las últimas convocatorias porque he hecho las cosas de la mejor forma y espero seguir así para aportar a mi país".

El lateral derecho fue cuestionado sobre su sentir al tener de competencia a Michael Amir Murillo, jugador del Olympique de Marsella y a César Blackman que juega Champions League con el Slovan Bratislava.

"Cada uno de lo que estamos aquí aprendemos del otro, somos tres, pero el profe tomó la decisión de tenernos acá, dependiendo del lugar dónde nos coloque daremos lo mejor, cada uno tiene su virtud y cada uno tiene material para dar".

EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO DICE IVÁN ANDERSON

"La paciencia y el tiempo de Dios han sido mi mayor virtud, el fútbol se trata de momentos, en esa Copa América no era el mío, me tocó esperar y espero poder tener en estos amistoso tener unos minutos, si no me tocará esperar, yo no me desespero".