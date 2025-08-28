La FPF confirma boletos agotados para el Panamá vs Guatemala

¡Casa llena! La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales que ya se agotaron los boletos para el partido de la selección de Panamá ante Guatemala en la fecha 2 de las eliminatorias Concacaf el próximo 8 de septiembre.
Estadio Rommel Fernández estará lleno, anuncia la FPF
El duelo ante Guatemala arrancará a las 8:30 pm hora panameña y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm.
Repasa la convocatoria de Panamá para este partido
Porteros
Luis Mejía
Orlando Mosquera
César Samudio
Defensas
Fidel Escobar
Andrés Andrade
José Córdoba
Edgardo Fariña
Carlos Harvey
César Blackman
Eric Davis
Michael Amir Murillo
Jorge Gutiérrez
Mediocampistas
Adalberto Carrasquilla
Cristian Martínez
Aníbal Godoy
Edward Cedeño
Volantes
Édgar Yoel Bárcenas
José Luis Rodríguez
Ismael Díaz
César Yanis
Everardo Rose
Delanteros
Cecilio Waterman
José Fajardo
Tomás Rodríguez