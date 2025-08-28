MAREA ROJA Marea Roja -  28 de agosto de 2025 - 13:47

La FPF confirma boletos agotados para el Panamá vs Guatemala

La FPF anunció en sus redes sociales el Sold Out para el partido del 8 de septiembre de Panamá ante Guatemala.

¡Casa llena! La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales que ya se agotaron los boletos para el partido de la selección de Panamá ante Guatemala en la fecha 2 de las eliminatorias Concacaf el próximo 8 de septiembre.

La selección de Panamá jugará ese lunes después de cumplir con su compromiso ante Surinam de visita en la fase final de las eliminatorias.

Estadio Rommel Fernández estará lleno, anuncia la FPF

El duelo ante Guatemala arrancará a las 8:30 pm hora panameña y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm.

Repasa la convocatoria de Panamá para este partido

Porteros

Luis Mejía

Orlando Mosquera

César Samudio

Defensas

Fidel Escobar

Andrés Andrade

José Córdoba

Edgardo Fariña

Carlos Harvey

César Blackman

Eric Davis

Michael Amir Murillo

Jorge Gutiérrez

Mediocampistas

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

Aníbal Godoy

Edward Cedeño

Volantes

Édgar Yoel Bárcenas

José Luis Rodríguez

Ismael Díaz

César Yanis

Everardo Rose

Delanteros

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

