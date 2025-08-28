La FPF confirma boletos agotados para el Panamá vs Guatemala

¡Casa llena! La Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció en sus redes sociales que ya se agotaron los boletos para el partido de la selección de Panamá ante Guatemala en la fecha 2 de las eliminatorias Concacaf el próximo 8 de septiembre.

La selección de Panamá jugará ese lunes después de cumplir con su compromiso ante Surinam de visita en la fase final de las eliminatorias.

Estadio Rommel Fernández estará lleno, anuncia la FPF El duelo ante Guatemala arrancará a las 8:30 pm hora panameña y las puertas abiertas estarán desde las 4:00 pm. Repasa la convocatoria de Panamá para este partido Porteros Luis Mejía Orlando Mosquera César Samudio Defensas Fidel Escobar Andrés Andrade José Córdoba Edgardo Fariña Carlos Harvey César Blackman Eric Davis Michael Amir Murillo Jorge Gutiérrez Mediocampistas Adalberto Carrasquilla Cristian Martínez Aníbal Godoy Edward Cedeño Volantes Édgar Yoel Bárcenas José Luis Rodríguez Ismael Díaz César Yanis Everardo Rose Delanteros Cecilio Waterman José Fajardo Tomás Rodríguez