¡LO ÚLTIMO! Cecilio Waterman estaría descartado para el Panamá - Costa Rica

"Cecilio Waterman sería uno de los 5 descartes por decisión técnica al no estar bien físicamente. Él llegó ayer a las 6 de la mañana y entrenó de una vez. De Andrés Andrade me dicen que está ok para hoy", indicó el periodista de RPC en un pase en vivo desde el Rommel Fernández, señalando que es una información extraoficial.