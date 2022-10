Panamá Femenina enfrentará a Ecuador en segundo amistoso 

LUNES DE GIMNASIO EN LA MAÑANA Y PRÁCTICA EN LA TARDE

Este lunes, día previo al partido, inició con el desayuno a las 8:00 a.m., para luego dar paso a la sesión de gimnasio liderada por el preparador físico Cecilio Woodruff, quien separó el grupo en dos turnos: uno a las 10:00 a.m. y otro a las 10:30 a.m. La actividad que se llevó a cabo fue de “fuerza de tren superior y área media, dándole continuidad del trabajo de preparación rumbo al repechaje”, comentó Woodruff.

Ya por la tarde y luego del almuerzo, el equipo dirigido por el DT, Nacho Quintana, entrenó en el Complejo Deportivo de la Universidad Católica en donde se terminó de preparar el partido de este martes ante Ecuador.

https://twitter.com/fepafut/status/1579627763841261568 VISITA A , PARTE 2#PanamáMayor está lista para el segundo amistoso de la actual Fecha FIFA Ecuador, en Quito.



Ingresa aquí y conoce todos los detalles del juego de este martes https://t.co/nsu9rs1eDZ.#UnidasPorUnSueño #TodosyTodasSomosPanamá pic.twitter.com/nzEBQ6Ozik — FEPAFUT (@fepafut) October 11, 2022

AMISTOSOS CON LA MIRADA EN EL REPECHAJE

Panameñas y ecuatorianas se verán las caras por segunda vez en cuatro días, lo que permite a Panamá iniciar de manera formal con partidos amistoso la etapa de preparación rumbo al repechaje mundialista que se disputará en febrero del 2023 en Nueva Zelanda y que otorgará los últimos tres cupos para la Copa Mundial de la FIFA.

AUSENCIA PARA EL SEGUNDO AMISTOSO

La defensora Wendy Natis ha sido liberada de la concentración de Panamá Mayor debido a que esta semana inicia la participación en la Copa Libertadores de América junto a su equipo, el América de Cali de Colombia. Este torneo se desarrollará en su totalidad en la ciudad de Quito, Ecuador.

EL RIVAL

Antes de jugar con Panamá, Ecuador participó en la Copa América 2022 que se llevó a cabo en Colombia y que otorgó cupos para la Copa Mundial de la FIFA Australia Nueva Zelanda 2023. Ecuador no logró pasar de la primera fase en donde cosechó los siguientes resultados: 6-1 vs Bolivia, 1-2 vs Chile (clasificó al repechaje), 1-2 vs Colombia (clasificó al mundial) y 1-2 vs Paraguay (clasificó al repechaje).

PANAMÁ FEMENINA VS ECUADOR: DÍA, HORA Y ESTADIO

Día : Martes 11 octubre

: Martes 11 octubre Hora: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Lugar: Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito

El estadio Rodrigo Paz Delgado es la casa de La Liga Deportiva Universitaria de Quito, uno de los equipos con mayor trascendencia que tiene el fútbol ecuatoriano.

Conocido como “La Casa Blanca”, su construcción tuvo un costo total de 16 millones de dólares y fue inaugurado el 6 de marzo de 1997 con un partido amistoso entre La Liga y el Atlético Mineiro de Brasil.

Su aforo total es de 41.575 espectadores distribuidos en suites, palcos, tribunas y generales.

FUENTE: FEPAFUT