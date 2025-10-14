Thomas Christiansen: "Pesa jugar en el Rommel"

Thomas Christiansen , DT de la Selección de Panamá, habló en conferencia de prensa tras el empate ante Surinam en la cuarta fecha de las Eliminatorias CONCACAF.

"No es el resultado que esperábamos, íbamos por los tres puntos, creo que el equipo hizo un esfuerzo tremendo para sacar el mejor resultado posible, tuvimos la posesión, ocasiones, empuje de todos y al final la recompensa a ese empuje al empate. En casa no se puede perder puntos y después de ganar en el Cuscatlán se nos queda cortos, perdimos una oportunidad, pero bueno", dijo Thomas sobre el DT.

Cambios

"Cuando haces un cambio es porque quieres buscar otra cosa, yo en ese momento en el descanso, queríamos seguir jugando como teníamos pensado, aprovechamos ese momento para las correcciones para que esos jugadores que tenemos, que son los que tienen que darle la vuelta al marcador, tengan más herramientas que sepan donde se han cometido los errores para buscar la mejoría. Cuando hago un cambio es porque lo tengo claro. Al final queríamos buscar con dos puntos, gente más frescas".

Jugar en el Estadio Rommel Fernández

"Hoy está ganando fuera de casa Guatemala, no hay ningún partido en esta eliminatorias que se haya ganado en casa, significa que es muy parejo, hay presión que tienen todos los equipos en ganar, saben que tienen que llevar el control de juego. Quiero recalcar ese empuje que tuvo el equipo en los cien minutos, eso es un equipo que quiere y llegar hasta el final"

Thomas añadió: "Intentamos, si al final no metemos la pelota... a muy malas nos podíamos quedar sin ningún punto".

Ausencias e Ismael Díaz

"He echado de menos a Harvey, es un medio centro que ocupa mucho espacio, recorre mucho, tiene mucha presencia, es una baja sensible tanto en la pase defensiva como de pivote. Hoy nos ha faltado un poco de frescura", Thomas también habló sobre Ismael Díaz y las molestias que tenía para el primer partido y que para este le preguntó si podía hacerlo y le dijo que estuviera cerca del área.