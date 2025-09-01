Selección de Panamá inició entrenamientos de cara al partido ante Surinam

Se abren las puertas del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y con eso inician los preparativos de la Selección de Panamá con miras a sus dos primeros partidos por la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF.

Este domingo 31 de agosto, un total de 13 jugadores estuvieron presente en la cancha del Rommel, en el primer entrenamiento para los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen previo al inicio de la fecha FIFA del mes de septiembre.

Panamá se prepara para disputar en esta fecha sus dos primeros partidos por el grupo A de las Eliminatorias cuando se mida de visita, este jueves 4 de septiembre a su similar de Surinam, en Paramaribo, y luego cierra en casa, el lunes 8 de septiembre ante Guatemala, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El entrenamiento de hoy, el primero de tres sesiones de trabajo en el Rommel, antes de viajar el martes 2 de septiembre a Surinam, arrancó a eso de las 7:30 p.m. y se extendió por unos 40 minutos ya con más de la mitad de los jugadores convocados.

¿Quiénes estuvieron en el primer entreno de la Selección de Panamá?

Los 13 jugadores que entrenaron hoy fueron: Luis Mejía, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, Jorge Gutiérrez, César Yanis, Fidel Escobar, Tomás Rodríguez, César Samudio, Cecilio Waterman, José Córdoba, Cristian Martínez, Erick Davis y Everardo Rose.

Luego se presentó al estadio el guardameta Orlando Mosquera, sin embargo, debido al largo vuelo proveniente de Arabia Saudita, no entrenó.

FUENTE: FPF