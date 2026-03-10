Selección de Panamá: Thomas Christiansen valora la visita al MetLife Stadium

Thomas Christiansen , DT de la Selección de Panamá , habló sobre la visita a la sede de entrenamiento del New York Red Bulls, y al MetLife Stadium en Nueva Jersey, para conocer de primera mano todo lo que se encontrará en dicho escenario durante la Copa del Mundo 2026.

"Nos han mostrado el estadio, el vestuario y donde estará la zona de prensa. Lo bueno es que hemos venido para saber en que condiciones están todos esos aspectos puntuales", dijo el hispano danés de 52 años.

DT Thomas Christiansen: “Siempre hacer una visita como estas te da seguridad de lo que te vas a encontrar”. Sede: Nueva Jersey/ Nueva York Resumen de lo que fue la visita a la sede de entrenamiento del New York Red Bulls, y al Estadio Metlife. pic.twitter.com/y6GuwDIXf2

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

“Siempre hacer una visita como estas te da seguridad de lo que te vas a encontrar, al igual que ver la logística que debes tener”, finalizó.

¿Cuándo jugará la selección de Panamá en el MetLife Stadium?

El MetLife Stadium será el escenario que recibirá el choque entre Panamá e Inglaterra, el próximo 27 de junio en acción del grupo L (4:00 pm).