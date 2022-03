"Son tres partidos importantísimos, hay que salir con todo", Ismael Díaz

"Son tres partidos importantísimos, tres partidos que hay que salir con todo, no dejar nada y solamente buscar algo que es la victoria", mencionó Ismael Díaz.

Siempre dispuesto

"Yo siempre estoy dispuesto a ayudar a la selección como todos mis compañeros cuando llegue el momento, no se si esta vez será, ojala que sea así porque realmente cualquier jugador del mundo le gustaría siempre representar a su selección", destacó el goleador de la Universidad Católica.

El momento de Ismael Díaz

"Solamente tengo una palabra para eso, feliz porque cuando marcó un gol siempre se me vienen los momentos en lo cual vine luchando, tema de lesiones y todo lo demás. Y ahora cuando marcó los goles siempre me pasa eso por la cabeza, entonces solo es felicidad."

Thomas Christiansen sobre Ismael

El DT de la selección de Panamá señaló en conferencia de prensa que "Si Ismael Díaz está en la convocatoria, es porque tiene posibilidades de jugar. No sé si de titular o de cambio, pero él está aquí para apoyar al equipo. Nos ha costado marcar goles en la última fecha. Lo más importante para mí es crearlas, si no los creas, es un problema. Tenemos cuatro delanteros buenos en esta convocatoria que cada uno puede tener su oportunidad y no se descarta nada".

La 'Roja' recibirá primero a Honduras el jueves 24 de marzo en el Estadio Rommel Fernández, luego viajará a Orlando, Florida, para enfrentar a Estados Unidos el domingo 27 de marzo y finalmente, cierra en casa contra Canadá el 30 de marzo.