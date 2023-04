Torneo Sub-15 UNCAF: Panamá con la misión de dejar el país en alto 

El grupo entrenó en el Complejo Deportivo Los Andes por espacio de hora y media, para posteriormente dirigirse a su hotel de concentración para descansar y preparar todo para el viaje.

Hoy miércoles 26, a las 7:00 a.m., toda la delegación voló a Costa Rica, lugar donde se llevará a cabo la competición.

Méndez, se mostró muy contento por ser el técnico elegido para dirigir esta selección.

“Estoy muy feliz por esta designación de parte de toda la comisión de selecciones”.

“Soñaba siempre con estar aquí y se cumplió gracias a Dios”, añadió el técnico de la Selección Sub-15 Masculina de Panamá.

Comprometidos en dejar a Panamá en alto

Sobre ese primer partido ante Honduras, el director técnico de Panamá Sub-15 comentó sus impresiones.

“Arrancamos con un rival ya conocido. Sabemos de la responsabilidad, estamos comprometidos en dejar al país en lo más alto y competir en este torneo. A pesar del poco tiempo, confío mucho en el grupo”, señaló Méndez.

Al ser consultado sobre el conjunto de jugadores que fueron convocados para esta competición, dijo lo siguiente.

“Sabemos que hay chicos que faltan, pero por el tiempo hemos sacado una selección de acuerdo a lo que hemos visto. Confío que hay una base muy buena en este torneo”, dijo el técnico.

También, recalcó que este solo es el inicio del proceso Sub-15 de Panamá, ya que en un futuro cercano vendrán muchos más compromisos internacionales.

“El proceso va a seguir. Después del torneo vamos a evaluar cómo nos fue con estos chicos. Se harán microciclos para llamar a jugadores que se nos han quedado de otras provincias. Es importante darles oportunidad a estos jugadores del Torneo Nacional”.

Orgullo e ilusión

Los jugadores de la Selección Sub-15 Masculina, Luis Rivas y Héctor Brias, también brindaron sus sensaciones sobre su primera convocatoria con una categoría a nivel de selecciones.

“Me he sentido bien cómodo. Me he estado adaptando a estas prácticas y esperamos poder llegar bien lejos en el Torneo Sub-15 UNCAF», dijo Rivas.

“He trabajado muy duro para aspirar a estar en este nivel”, añadió

Por otro lado, Brias, destacó que el equipo está enfocado para ese primer partido frente a Honduras.

“Un grupo muy difícil, pero con Dios todo se puede. Estamos tranquilos y concentrados para el partido frente a Honduras”.

Calendario de partidos

Panamá Sub-15 debutará el viernes 28 de abril frente a Honduras a las 4pm.

Su segundo partido será el domingo 30 de abril frente a Guatemala a las 12:00 p.m.

Y su tercer y último partido por el grupo B será el martes 2 de mayo ante Belice a las 12:00 p.m.

Los tres partidos se jugarán en el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense.

La fecha final de la competición es el jueves 4 de mayo y al día siguiente el equipo estará regresando a Panamá.

FUENTE: FEPAFUT