Iván Herrera muestra poder en SC 2024 mientras espera oportunidad en MLB

“Ya me dijeron que hay mucho chance de que me quede arriba con el equipo”, confirmó el joven de 23 años. “Me dieron mucha confianza e hice mucho trabajo para sentirme bien. He tenido una tremenda preparación, al igual que el año pasado. Se están viendo los frutos hoy en este primer juego (vs. Curazao)”.

Rankeado como el prospecto número 4 de los Cardenales hasta el 2023, cuando “se graduó” de las listas de MLB Pipeline, Herrera fue el Jugador del Año de liga menor de San Luis el año pasado, cuando bateó .297/.451/.500 con 27 dobles, 10 jonrones y 60 empujadas en 83 partidos en Triple-A Memphis. Se ha cuestionado menos su ofensiva que su defensa desde que fue firmado en el 2016, pero una cara bien conocida en los Cardenales – alguien también presente en esta Serie del Caribe como manager de los Criollos de Caguas (Puerto Rico) – ha sido de gran ayuda en ese sentido: Yadier Molina.

“Siento que él ha hecho un tremendo rol en mi carrera”, expresó Herrera acerca de Molina, quien regresó a la organización de San Luis en diciembre como asistente especial después de retirarse como jugador activo tras la campaña del 2022. “Me ha ayudado mucho y siento que es una persona muy humilde. Eso es lo que lo llevó a ese nivel, ¿no? Al yo comenzar a entrenar con él, también me dio una buena perspectiva en la defensa y me dio muchos consejos de cómo recibir, cómo bloquear, cómo anticipar la jugada”.

Iván Herrera y la competencia con Contreras

Si Herrera sale de los entrenamientos con el equipo grande de San Luis, lo más probable es que comparta la receptoría con el venezolano Willson Contreras, quien tuvo una primera temporada de altibajos en los Cardenales.

“Willson y yo nos llevamos súper bien”, afirmó Herrera, oriundo de la Ciudad de Panamá. “Siento que es como un hermano. Nos ayudamos uno al otro. Siento que eso es muchas veces lo que los jugadores latinos necesitan, ese apoyo de parte de un jugador latino. Siento que este año va a ser muy bueno junto con él”.

Iván Herrera destaca el apoyo de Yadier Molina

Como parte de esa preparación, Herrera buscará seguir mejorando detrás del plato y, en particular, retomar su trabajo con Molina – quien aún siendo un jugador activo, sacaba tiempo para ayudar al joven careta con su defensa.

“De la manera en que me ha ayudado es increíble, un hombre con todo su conocimiento”, dijo Herrera. “Muchos se dedican a lo suyo, pero me ayudó demasiado. Contento de compartir con él. Es alguien que se la pasa hablando de béisbol y así uno va aprendiendo. Me pone situaciones y si me pasa una vez, ya no me vuelve a pasar.

“Emocionado de trabajar con Yadi, que fue una pieza clave en mi carrera. Me ayudó mucho con la defensa y nada, contento de que vuelva a San Luis. Todos los fanáticos de San Luis lo quieren ahí”.

FUENTE: MLB