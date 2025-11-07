MLB: Conoce los ganadores del bate de Plata 2025 en la Liga Americana

Los mejores bateadores de la Liga Nacional de la MLB fueron reconocidos la noche del jueves con el anuncio de la primera mitad de los ganadores del Bate de Plata 2025. El viernes, fue el turno de la Liga Americana.

Los premios Bate de Plata, votados por managers y coaches de MLB, se otorgan al mejor jugador ofensivo en cada posición de la L.N. y la L.A., incluyendo tres jardineros y un jugador utility. También se reconoce a un Equipo Ofensivo del Año en cada liga.

