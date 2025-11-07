MLB MLB -  7 de noviembre de 2025 - 19:11

MLB: Conoce los ganadores del bate de Plata 2025 en la Liga Americana

El jardinero Aaron Judge lidera los ganadores del Bate de Plata en la temporada 2025 de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Conoce los ganadores del bate de Plata 2025 en la Liga Americana

MLB: Conoce los ganadores del bate de Plata 2025 en la Liga Americana

Los mejores bateadores de la Liga Nacional de la MLB fueron reconocidos la noche del jueves con el anuncio de la primera mitad de los ganadores del Bate de Plata 2025. El viernes, fue el turno de la Liga Americana.

Los premios Bate de Plata, votados por managers y coaches de MLB, se otorgan al mejor jugador ofensivo en cada posición de la L.N. y la L.A., incluyendo tres jardineros y un jugador utility. También se reconoce a un Equipo Ofensivo del Año en cada liga.

Aaron Judge llegó a 5 premios y está empatado ahora con Derek Jeter, el dominicano Robinson Canó, el puertorriqueño Jorge Posada y Dave Winfield por la mayor cantidad de premios Bate de Plata para un jugador de los Yankees. El cañonero superestrella tuvo otra temporada histórica en el 2025, bateando .331 con 53 jonrones, 114 remolcadas y un OPS de 1.144. Judge ganó el primer título de bateo de su carrera y lideró MLB en las tres categorías de porcentajes: promedio de bateo, porcentaje de embasarse (.457) y porcentaje de slugging (.688). Ha ganado premios Bate de Plata consecutivos y cuatro en los últimos cinco años.

A continuación, los ganadores del Bate de Plata 2025 en la Liga Americana - MLB

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mlbespanol/status/1986942049967349912?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: MLB

En esta nota:
Seguir leyendo

Juan Soto, Manny Machado, Marte y Perdomo son los ganadores del premio Bate de Plata

MLB: La lucha por el MVP de la Liga Americana

MLB: Juan Soto, Shohei Ohtani y Kyle Schwarber finalistas para el MVP de la Liga Nacional

Recomendadas

Últimas noticias