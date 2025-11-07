MLB: Conoce los ganadores del bate de Plata 2025 en la Liga Americana

Los mejores bateadores de la Liga Nacional de la MLB fueron reconocidos la noche del jueves con el anuncio de la primera mitad de los ganadores del Bate de Plata 2025. El viernes, fue el turno de la Liga Americana.
Aaron Judge llegó a 5 premios y está empatado ahora con Derek Jeter, el dominicano Robinson Canó, el puertorriqueño Jorge Posada y Dave Winfield por la mayor cantidad de premios Bate de Plata para un jugador de los Yankees. El cañonero superestrella tuvo otra temporada histórica en el 2025, bateando .331 con 53 jonrones, 114 remolcadas y un OPS de 1.144. Judge ganó el primer título de bateo de su carrera y lideró MLB en las tres categorías de porcentajes: promedio de bateo, porcentaje de embasarse (.457) y porcentaje de slugging (.688). Ha ganado premios Bate de Plata consecutivos y cuatro en los últimos cinco años.
A continuación, los ganadores del Bate de Plata 2025 en la Liga Americana - MLB
FUENTE: MLB