MLB: La estrella japonesa Masataka Yoshida llega a los Medias Rojas

Las primeras palabras de Yoshida como miembro de los Medias Rojas fueron en inglés, a pesar de que admitió que apenas domina el idioma.

Fue un momento para sentirse bien en un momento en que los Medias Rojas, recuperándose de la pérdida de Xander Bogaerts ante San Diego, necesitaban un nuevo gran bateador.

“Soy Masataka Yoshida. Tengo 29 años”, dijo a la audiencia. He jugado para los Orix Buffaloes durante siete años. no hablo ingles [Estoy tan nervioso. Quiero aprender inglés y quiero hablarlo. Me siento honrado de estar con la Nación de los Medias Rojas. Lo haré lo mejor que pueda. Gracias."

"Obviamente, la organización de los Medias Rojas de Boston es la mejor de los 30 equipos", dijo Yoshida. “Así que por eso lo elegí”.

Grandes Números

Los Medias Rojas eligieron a Yoshida porque creen que su bate se trasladará muy bien a las Grandes Ligas después de una sólida carrera con Orix, en la que tuvo una línea de .327/.421/.539 con 133 jonrones y 467 carreras impulsadas en 762 juegos.

Boston pagó una tarifa de publicación de $ 15.375 millones a los Buffaloes según el contrato de $ 90 millones para Yoshida. La tarifa de publicación no cuenta para la nómina del impuesto de equilibrio competitivo de Boston.

La defensa no se considera un punto fuerte para Yoshida. Pero con el jardín izquierdo poco profundo de Fenway Park, su falta de alcance puede minimizarse.

Y hablando de ese jardín izquierdo, Yoshida tiene un swing suave desde el lado izquierdo que podría hacer que muchas pelotas de béisbol golpeen y tal vez pasen por encima del Monstruo Verde.

"El Monstruo Verde, es muy alto, me sorprendió", dijo Yoshida sobre la reliquia del béisbol que mide 37 pies de altura.

FUENTE: MLB