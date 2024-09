MLB: "Nunca puedes descartar a un equipo", dijo Juan Soto sobre su futuro

En 142 compromisos de su primera campaña con Nueva York, Soto está entre los primeros cuatro del Joven Circuito en OPS (2do con .998), slugging (4to con .580) y porcentaje de embasarse (2do con .418). Además, el quisqueyano está a un cuadrangular de llegar a los 40 por primera vez en su carrera.

Este desempeño sin dudas ha cumplido con las altas expectativas que el club y la afición de los Yankees fijaron sobre el jardinero. ¿Pero se han cumplido las expectativas que Soto tenía antes de llegar al Bronx?

“Mis expectativas son ganar un campeonato, entonces no hemos llegado hasta ahí”, declaró Soto.

“Pero definitivamente contento con la organización, cómo me han hecho sentir. Yo creo que más contento con mis compañeros, que es otra cosa. Porque ellos son los principales para que yo me sienta cómodo de estar aquí y disfrutar cada momento… Pero todavía falta una expectativa que es ganar un campeonato, que eso es lo número uno”.

Juan Soto no descarta ningún equipo de la MLB

La cálida bienvenida, el hecho de que se ha acoplado casi inmediatamente, el gran ambiente en el clubhouse y lo que apuntan a que sea un largo camino en la postemporada. ¿Será todo eso suficiente para que Soto ya señale a Nueva York como su hogar el resto de su carrera?

“Me han hecho sentir como en casa, no te miento”, reconoció Soto. “Pero claro, hay opciones. Nunca puedes descartar a un equipo. Desde que he llegado aquí me he sentido bien cómodo, y en realidad ya veremos lo que pasa en la agencia libre. Pero sí he estado bien cómodo donde estoy ahora mismo”, finalizó.

FUENTE: MLB