La NBA aprueba la venta de los Boston Celtics por cifra récord

La NBA aprobó el miércoles por unanimidad la venta de los Boston Celtics a un grupo liderado por el magnate de capital privado Bill Chisholm, un acuerdo que valora a la franquicia en más de 6.100 millones de dólares , el más grande en la historia para un equipo deportivo profesional estadounidense.

La liga indicó que se espera que la transacción se cierre pronto. Cuando esto ocurra, Chisholm asumirá la propiedad de al menos el 51% del equipo, con el control total para 2028 a un precio que podría elevar el valor total a $7.3 mil millones.

El récord anterior para una franquicia deportiva estadounidense fueron los 6.050 millones de dólares pagados por los Washington Commanders de la NFL en 2023. El precio récord para un equipo de la NBA fueron los 4.000 millones de dólares que pagó el propietario de la firma hipotecaria Mat Ishbia por los Phoenix Suns en 2023 .

Originario de Massachusetts y graduado del Dartmouth College y de la Escuela de Negocios Wharton de Pensilvania, Chisholm es socio director de Symphony Technology Group, con sede en California. El nuevo grupo propietario también incluye a los empresarios de Boston Rob Hale, actual accionista de los Celtics, y Bruce Beal Jr.

Wyc Grousbeck lideró el grupo propietario que compró el equipo en 2002 por 360 millones de dólares y presidió los campeonatos de la NBA de 2008 y 2024. Los 18 títulos de la NBA de la franquicia constituyen un récord.

Chisholm superó la oferta de al menos otros dos grupos, uno liderado por el anterior socio minoritario de los Celtics, Steve Pagliuca. Pagliuca anunció desde entonces sus planes de comprar el Connecticut Sun de la WNBA por 325 millones de dólares y trasladarlo a Boston, pero la liga femenina se ha mostrado reacia al acuerdo .

FUENTE: NBA